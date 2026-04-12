ЦСКА выиграл «Финал четырех». Армейцы остановили Шведа и Ко

Winline Basket Cup
Финал
ЦСКА — УНИКС — 73:62 (22:17, 16:6, 16:17, 19:22)
ЦСКА: Тримбл (16), Кливленд (12)
УНИКС: Рейнольдс (14 + 5 подборов), Швед (11), Кулагин (12 + 7 передач).
ЦСКА переиграл УНИКС в финале WINLINE Basket Cup. Армейцы перехватили лидерство в конце первой четверти и вели на протяжении оставшегося игрового времени. В итоге первый трофей в истории внутрисезонного Кубка отправляется в Москву.
Четвертая нейтральная
Ранее ЦСКА и УНИКС трижды встречались в решающих поединках «Финала четырех» на нейтральной площадке. Впервые это произошло в решающем матче Кубка России сезона-2002/03. Казань забрала победу в Екатеринбурге в овертайме на последних секундах, благодаря Петру Самойленко и Эурелиусу Жукаускасу. Спустя семь лет «Финал четырех» первого сезона Единой лиги проводился на домашней арене «Жальгириса», но зеленые цвета литовского клуба и поддержка местных болельщиков не помогли УНИКСу — соперник под руководством Евгения Пашутина имел двузначную разницу к большому перерыву, сохранив ее и к финальной сирене. Последний «Финал четырех» Лиги ВТБ за пределами России прошел в Вильнюсе в мае 2012-го. В финале опять встретились Москва и Казань. Тогда Евгений Пашутин уже тренировал УНИКС, но это не уберегло клуб из столицы Татарстана от поражения.
В воскресенье, 12 апреля, четвертая глава этой истории была написана на КСК «Арена» в рамках «Финала четырех» внутрисезонного Кубка. В полуфинале казанцы уверенно обыграли «Парму», которая лишилась ряда ключевых игроков из-за ротавируса. Москвичи встречались с «Зенитом», который на равных бился с принципиальным соперником три четверти, но провалил финальную десятиминутку.
В субботу, 11 апреля, хозяева паркета упустили 20-очковое преимущество и проиграли бронзу пермякам в драматичной концовке. Матч за третье место задал высокую планку перед финалом, который начался с рывка УНИКСа (8:1). За первые пять минут подопечные Велимира Перасовича взяли четыре подбора на чужом щите, показав отличный настрой. Армейцы же впервые забили с игры только на 6-й минуте, когда Никита Курбанов использовал неравноценный размен, а в следующей атаке реализовал трехочковый.
После этого москвичей было уже не остановить. Пять очков от капитана Семена Антонова, традиционные врывания Мело Тримбла. ЦСКА выиграл отрезок со счетом 19:6 и вышел на вторую четверть с преимуществом «+5». И затем только наращивал его. УНИКСу не хватало ротации, чтобы противостоять мощному ростеру соперников (в Северную столицу не приехали Ли и Брюэр), а настоящим героем первой половины стал Иван Ухов. Великолепная защита, точный трехочковый и пас-конфетка на Ливио Жан-Шарля.
Новый опыт
Перерыв пошел УНИКСу на пользу. Казанцы стали реализовывать свои броски, а Митрович быстро получил четвертый фол. Но Жан-Шарль отработал за двоих, а когда пару фантастических бросков попал Уэйр, то немного возродившаяся интрига вновь пропала. Тут стоит отметить, что Перасович не мог в полной мере рассчитывать на одного из своих лидеров Маркуса Бигмэна (сыграл меньше трех минут), который накануне почувствовал недомогание.
Однако это не умаляет заслуг баскетболистов ЦСКА. Они сделали правильные выводы после поражения в середине марта в Казани и взяли убедительный реванш.
«ЦСКА заслуженно победил, — отметила “СЭ” Илона Корстин. — На первый план вышли мастерство и опыт игроков московского клуба. Плюс отмечу их командный дух и командную химию. Несмотря на неудачное начало, они смогли собраться и дальше действовали без спадов. УНИКС подвела слабая реализация трехочковых (5/33), а баскетбол такая игра, что если не попадаешь свои броски, то проигрываешь. Что касается организации турнира, то считаю, что Единая лига и Winline справились на отлично. Мы постарались показать баскетбол, как это делают в НБА. Привлекли много блогеров, артистов, селебрити. Много работали с визуальной частью. Это был новый интересный опыт для всех».
Приз MVP турнира («Сделал разницу») получил Мело Тримбл.
«За три дня нам надо было провести две игры с прямыми конкурентами — “Зенитом” и УНИКСом, — подчеркнул “СЭ” Тримбл. — Это было непростое испытание, но мы справились. Я горжусь тем, как мы реагировали на неудачные отрезки в полуфинале и финале, как защищались, как бились друг за друга. Это важная победа, которая прибавит нам сил перед плей-офф».
Также индивидуальные награды получили Дмитрий Кулагин, Джайлен Рейнольдс, Брендан Адамс и Андрей Мартюк.