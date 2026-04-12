ЦСКА выиграл «Финал четырех». Армейцы остановили Шведа и Ко

Ранее ЦСКА и УНИКС трижды встречались в решающих поединках «Финала четырех» на нейтральной площадке. Впервые это произошло в решающем матче Кубка России сезона-2002/03. Казань забрала победу в Екатеринбурге в овертайме на последних секундах, благодаря Петру Самойленко и Эурелиусу Жукаускасу. Спустя семь лет «Финал четырех» первого сезона Единой лиги проводился на домашней арене «Жальгириса», но зеленые цвета литовского клуба и поддержка местных болельщиков не помогли УНИКСу — соперник под руководством Евгения Пашутина имел двузначную разницу к большому перерыву, сохранив ее и к финальной сирене. Последний «Финал четырех» Лиги ВТБ за пределами России прошел в Вильнюсе в мае 2012-го. В финале опять встретились Москва и Казань. Тогда Евгений Пашутин уже тренировал УНИКС, но это не уберегло клуб из столицы Татарстана от поражения.