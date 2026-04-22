ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 83:74 (19:19, 24:14, 25:19, 15:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Зенита» Джонни Джузэнг, который набрал 18 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал Мело Тримбл (17).

Ранее ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. Команда одержала 27 побед при трех поражениях. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ московская команда сыграет с красноярским «Енисеем». «Зенит» с 28 победами и 12 поражениями занял третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, в четвертьфинале петербуржцы встретятся с екатеринбургским «Уралмашем».

Результаты других матчей:

  • МБА-МАИ (Москва) — «Самара» — 79:61 (20:22, 21:14, 21:16, 17:9);
  • УНИКС (Казань) — «Нижний Новгород» — 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16).
  • «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 90:83 (23:27, 14:29, 28:16, 25:11).