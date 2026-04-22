ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Ранее ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. Команда одержала 27 побед при трех поражениях. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ московская команда сыграет с красноярским «Енисеем». «Зенит» с 28 победами и 12 поражениями занял третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, в четвертьфинале петербуржцы встретятся с екатеринбургским «Уралмашем».