Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» повел в серии ¼ финала Единой лиги ВТБ с «Уралмашем»

Баскетболисты «Зенита» повели в серии ¼ финала Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Источник: vtb-league.com

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в третьем матче серии ¼ финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 65:82 (15:28, 29:24, 12:7, 9:23). Самым результативным игроком матча стал Андре Роберсон из «Зенита», набравший 18 очков. В уральской команде 15 очков на счету Октавиуса Эллиса.

Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии до трех побед — 2−1. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли третье место в таблице, тогда как «Уралмаш» расположился на шестой позиции.