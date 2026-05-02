«Зенит» повел в серии ¼ финала Единой лиги ВТБ с «Уралмашем»

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в третьем матче серии ¼ финала баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась поражением хозяев со счетом 65:82 (15:28, 29:24, 12:7, 9:23). Самым результативным игроком матча стал Андре Роберсон из «Зенита», набравший 18 очков. В уральской команде 15 очков на счету Октавиуса Эллиса.
Благодаря этой победе «Зенит» вышел вперед в серии до трех побед — 2−1. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли третье место в таблице, тогда как «Уралмаш» расположился на шестой позиции.