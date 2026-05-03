ЦСКА обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась поражением хозяев со счетом 65:94 (13:27, 10:24, 25:22, 17:21). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 22 очка. Данило Тасич из «Енисея» сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.
ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3−0.
По итогам регулярного чемпионата москвичи заняли первое место в таблице, тогда как «Енисей» расположился на восьмой позиции. Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.