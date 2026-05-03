Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

ЦСКА обыграл «Енисей» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ со счетом 65:94.

Источник: Пресс-служба ПБК ЦСКА

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл красноярский «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Красноярске, завершилась поражением хозяев со счетом 65:94 (13:27, 10:24, 25:22, 17:21). Самым результативным игроком встречи стал Мело Тримбл из ЦСКА, набравший 22 очка. Данило Тасич из «Енисея» сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

ЦСКА выиграл серию до трех побед со счетом 3−0.

По итогам регулярного чемпионата москвичи заняли первое место в таблице, тогда как «Енисей» расположился на восьмой позиции. Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.