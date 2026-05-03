Сергей Иванов назвал предсказуемым выход ЦСКА в полуфинал лиги ВТБ

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА предсказуемо обыграли красноярский «Енисей» и вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент турнира Сергей Иванов.
Серия до трех побед завершилась со счетом 3−0 в пользу ЦСКА.
«Я бы сказал, серия ЦСКА и “Енисея” получилась предсказуемой, — сказал Иванов. — Теперь интересно, как закончится противостояние “Уралмаш” — “Зенит”. Там интересно».
В полуфинале армейцы сыграют с победителем пары «Локомотив-Кубань» — «Парма» (2−0). Ранее в полуфинал турнира вышел УНИКС, обыгравший в трех матчах МБА-МАИ. Казанский клуб в ½ финала встретится с победителем пары «Зенит» — «Уралмаш» (2−1).