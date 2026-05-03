Баскетболисты «Локомотива-Кубани» вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл пермскую «Парму» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ и вышел в следующий раунд.

Источник: РИА Новости Спорт

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась поражением хозяев со счетом 82:87 (27:16, 21:17, 23:26, 11:28). Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 24 очка. Его одноклубник Брэндан Адамс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В краснодарской команде 15 очков на счету Патрика Миллера.

«Локомотив-Кубань» выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. В полуфинале краснодарцы встретятся с действующим победителем Единой лиги московским ЦСКА.

По итогам регулярного чемпионата краснодарцы заняли четвертое место в таблице, тогда как «Парма» финишировала на пятой позиции.