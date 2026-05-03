Баскетболисты «Локомотива-Кубани» вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась поражением хозяев со счетом 82:87 (27:16, 21:17, 23:26, 11:28). Самым результативным игроком матча стал Глеб Фирсов из «Пармы», набравший 24 очка. Его одноклубник Брэндан Адамс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 передач. В краснодарской команде 15 очков на счету Патрика Миллера.