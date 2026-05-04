Определились все полуфиналисты Единой лиги ВТБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Баскетболисты петербургского «Зенита» со счетом 78:61 обыграли екатеринбургский «Уралмаш» в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и стали последними полуфиналистами турнира. Встреча прошла в Екатеринбурге.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Зенита» Трент Фрэйзер, набравший 15 очков. В составе «Уралмаша» 12 очков на счету Гарретта Нэвелса.
«Зенит» выиграл серию со счетом 3−1. В полуфинале команда из Санкт-Петербурга сыграет с казанским УНИКСом. Серия до четырех побед стартует 11 мая в столице Татарстана.
В другой паре встретятся ЦСКА и краснодарский клуб «Локомотив-Кубань». Первый матч состоится 12 мая в Москве.