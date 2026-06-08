По Казани прошли маршем

Московский ЦСКА в третьем матче финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ, как и в двух предыдущих, довольно легко разобрался с казанским УНИКСом. Итоговый счет — 86:74 — не должен обманывать. Армейцы смели соперника в первой половине, за которую набрали 54 очка, а в начале третьей четверти повели плюс 25. С задачей не растерять за остаток встречи колоссальное преимущество они справились уверенно, хотя во второй половине и атаковали без блеска. В серии до четырех побед ЦСКА теперь ведет со счетом 3:0. А это значит, что уже в среду, 10 июня, самый титулованный отечественный баскетбольный клуб может в 13-й раз завоевать золото Единой лиги ВТБ.