ТАСС: владивостокское «Динамо» и «Астана» вошли в Единую лигу ВТБ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ — решение принято на совете лиги, проходящем во вторник. Об этом ТАСС сообщил источник.
При этом один из традиционных участников Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» не сыграет в сезоне-2026/27 — команда выступит только в молодежном первенстве. Клуб провел в лиге 15 сезонов, высшим достижением команды был выход в финал.
Формат турнира претерпит изменение — 12 команд сыграют в два этапа. На первом этапе команды сыграют друг с другом в два круга, после чего поделятся на две группы по шесть команд. Клубы группы А напрямую выйдут в плей-офф, а команды группы Б, занявшие места с первого по четвертое, сыграют в плей-ин.
Финальная серия предстоящего сезона пройдет до четырех побед, а серия за третье место — до двух побед.
Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в сентябре в Москве.