ТАСС: владивостокское «Динамо» и «Астана» вошли в Единую лигу ВТБ

Формат турнира претерпит изменение — 12 команд сыграют в два этапа. На первом этапе команды сыграют друг с другом в два круга, после чего поделятся на две группы по шесть команд. Клубы группы А напрямую выйдут в плей-офф, а команды группы Б, занявшие места с первого по четвертое, сыграют в плей-ин.