Главным тренером «Зенита» стал Душко Иванович

«За более чем 30 лет работы Душко Иванович зарекомендовал себя как один из самых авторитетных специалистов европейского баскетбола. В разные годы он возглавлял французский “Лимож”, испанские “Басконию” и “Барселону”, греческий “Панатинаикос”, турецкий “Бешикташ”, сербскую “Црвену Звезду” и итальянский “Виртус”. Также черногорский специалист работал со сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины.