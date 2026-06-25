Главным тренером «Зенита» стал Душко Иванович

Соглашение с 68-летним черногорским специалистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
«За более чем 30 лет работы Душко Иванович зарекомендовал себя как один из самых авторитетных специалистов европейского баскетбола. В разные годы он возглавлял французский “Лимож”, испанские “Басконию” и “Барселону”, греческий “Панатинаикос”, турецкий “Бешикташ”, сербскую “Црвену Звезду” и итальянский “Виртус”. Также черногорский специалист работал со сборными Швейцарии и Боснии и Герцеговины.
Интересно, что в период с 2005 по 2008 год, когда главным тренером «Барселоны» был Иванович, в его штабе в качестве ассистента работал Чави Паскуаль, который впоследствии возглавил каталонский клуб, а затем — петербургский «Зенит».
Российским болельщикам Иванович хорошо знаком по работе в «Химках» в сезоне-2016/17. Под его руководством подмосковный клуб дошел до финала Единой лиги ВТБ и стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.
В послужном списке нового наставника «Зенита» — два финала Евролиги, финал Адриатической лиги, победа в Кубке Корача, а также чемпионские титулы в Испании (трижды), Франции, Италии, Сербии и Швейцарии (трижды). Кроме того, Иванович является обладателем Кубка Греции, Сербии, Франции, четырех Кубков Испании, двух Кубков Швейцарии и Суперкубка Испании.
Баскетбольный клуб «Зенит» приветствует Душко Ивановича в Санкт-Петербурге и желает ему ярких побед и достижения самых высоких целей вместе с сине-бело-голубыми! «— говорится в сообщении на официальном сайте “Зенита”.