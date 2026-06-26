Баскетболисты сборной России проиграли команде Турции в товарищеском матче

АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу уступила команде Турции в товарищеском матче. Встреча прошла в Анталье.
Встреча завершилась со счетом 86:78.
Следующий матч российские баскетболисты проведут 28 июня против сборной Венгрии. Обе игры команда Зорана Лукича проводит на выезде.
Сборная Турции занимает 11-е место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), команда Венгрии — 47-е. В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Все товарищеские матчи, которые сборная России проводит после отстранения, не учитываются при подсчете рейтинга FIBA.