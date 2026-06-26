Баскетболисты сборной России проиграли команде Турции в товарищеском матче

Сборная Турции занимает 11-е место в рейтинге Международной федерации баскетбола (FIBA), команда Венгрии — 47-е. В марте 2022 года FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Все товарищеские матчи, которые сборная России проводит после отстранения, не учитываются при подсчете рейтинга FIBA.