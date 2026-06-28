БК «Локомотив-Кубань» расторг контракт с Хантером

Хантер присоединился к «Локомотиву-Кубани» в августе, его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне-2025/26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков, совершая 5,4 подбора, 1,8 передачи, 1,8 перехвата и 0,8 блокшота за 23 минуты 45 секунд игрового времени. Вместе с клубом он завоевал бронзу Единой лиги ВТБ.
«Благодарим Винса за вклад в результаты команды и создание отличной атмосферы в предыдущем сезоне. Это сильный игрок и большой профессионал. Нам непросто далось решение предоставить в следующем сезоне шанс более молодым игрокам, выступающим на этой позиции. От всей души желаю Хантеру всего наилучшего в дальнейшей карьере», — заявил главный тренер клуба Томислав Томович.
Хантеру 31 год. До перехода в «Локомотив-Кубань» он провел два сезона в петербургском «Зените», где отыграл 117 матчей, завоевал Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2022/23 выступал за казанский УНИКС, с которым стал победителем Единой лиги ВТБ. В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец отыграл четыре матча за «Мемфис Гриззлис».