БК «Локомотив-Кубань» расторг контракт с Хантером

Хантер присоединился к «Локомотиву-Кубани» в августе, его соглашение было рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне-2025/26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков, совершая 5,4 подбора, 1,8 передачи, 1,8 перехвата и 0,8 блокшота за 23 минуты 45 секунд игрового времени. Вместе с клубом он завоевал бронзу Единой лиги ВТБ.