«В баскетбол 3×3 я пришел с улицы»

— После хорошего сезона на первенстве России и в Детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ) меня позвали на просмотр в несколько клубов. Но приехать в МБА для меня было счастьем. Еще когда мы играли в ДЮБЛ, приезжали с командой на первый тур в расположение МБА, жили в той же гостинице, где и игроки молодежки московского клуба, питались в той же столовой и играли в том же зале. Вот тогда у меня и возникла мысль: «Насколько же здесь комфортные условия для игроков, идеальные условия для роста, было бы счастьем оказаться здесь». И вот по воле случая через год я оказываюсь в МБА, мое желание сбывается.