«В баскетбол 3×3 я пришел с улицы»

Мужская сборная России U21 по баскетболу 3×3 победила в Лиге наций ФИБА, которая недавно проходила в китайском Таншане. И благодаря этому завоевала путевку на Кубок мира U23, который пройдет в сентябре в той же стране. Отобрались на турнир и наши девушки. Но участие российских юниоров и юниорок в нем зависит от решения ФИБА. В мужской команде ярко проявил себя Тимофей Шикалов, который начал предсезонку с основным составом МБА и получил возможность закрепиться в ростере клуба Единой лиги. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» 19-летний защитник рассказал о своем пути в спорте, сравнил баскетбол 3×3 и 5×5 и слегка удивил признанием о хобби.
«Укутываться во флаг после побед — это лучшее чувство»
— Как тебе в целом турнир Лиги наций?
— Прекрасный турнир, который отложится в моей памяти на всю жизнь. Отличные организаторы, которые даже при непредсказуемой погоде создавали максимальный комфорт для игроков. Прекрасные болельщики, которые после каждой игры встречали с распростертыми объятиями и просьбой сфотографироваться или оставить автограф. Замечательные люди, окружавшие меня в сборной.
— Для тебя было важно, что мы играли под своим флагом?
— Да. Представлять свою страну на международном уровне — это большая ответственность. Для меня всегда было честью надевать майку сборной. Защищать честь своей страны выпадает единицам, поэтому к этому нужно относиться максимально серьезно и ответственно. Но всё же укутываться во флаг после побед — это лучшее чувство.
— Обратил внимание, что мужская и женская команды поддерживали друг друга в Китае по ходу турнира.
— Наш состав на этой Лиге наций был очень сплочен, все прекрасно между собой общались, поддерживали и болели друг за друга. То, что за девочек активно болели на турнире, — правда, но стоит и девчонкам отдать должное, они в поддержке нам никогда не уступали.
— Что ты думаешь о потенциальном допуске на сентябрьский Кубок мира?
— Никогда не думаю о том, что мне неподвластно. Я просто люблю эту игру и играю везде, где предоставится возможность. Мы все надеемся на лучшее.
— Расскажи, как ты попал в 3×3. Что больше нравится: классический баскетбол или его меньший собрат?
— В баскетбол 3×3 я пришел с улицы. Всё началось на летних зарубах в Екатеринбурге в Brand New Park. Место, где по вечерам собираются ребята, очень хорошего уровня, выстраиваются в очередь и катают 3×3 до самой ночи. Там-то мне и открыли глаза на понятие: «Нет крови — нет фола». А так это стало моим местом силы, в первую очередь по возвращении домой лечу сразу же туда. Кстати, после реконструкции BNP выглядит еще лучше, поэтому всех, у кого есть возможность, приглашаю на открытие в парке Павлика Морозова.
А если обсуждать, что мне нравится больше — 3×3 или 5×5, то это совершенно две разные дисциплины, со своими правилами, уловками и фишками. Но это по-прежнему остается баскетболом, игрой, которую я люблю в любом ее проявлении. Поэтому для меня 3×3 помогает развивать навыки в 5×5, а 5×5 помогает внедрять более детальное видение в 3×3.
«Мои родители познакомились на баскетбольной площадке»
— Подготовку к новому сезону ты начал с основой МБА?
— Да, начинаю сезон в первой команде МБА, предстоит очень много работы.
— Как оценишь свои шансы закрепиться в составе столичной команды?
— Мне предоставился отличный шанс, чтобы показать себя. Конкуренция — естественная среда баскетбола, поэтому нужно будет выложиться на максимум.
— Ты из спортивной семьи?
— Я вырос в баскетбольной семье. Мои родители познакомились на баскетбольной площадке. Они играют и сейчас. Потом родился младший братишка, который тоже сразу же взялся за оранжевый мяч, бабушки не отрываются от экранов при просмотре игр, поэтому в нашей семье все живут этим спортом.
Когда пришел в спортивную школу № 3 имени Мышкина, попал к своему первому тренеру Роману Кшнякину, который очень многому научил и поверил в меня. У нас был сильный год, всегда выходили в финал чемпионата России, но постоянно останавливались в шаге от заветной четверки.
В спортивной школе по вечерам после тренировок оставался бросать в темноте, но приходил Роман Шурыгин, директор спортивной школы, и включал свет со словами: «На трудолюбие света не жалеем». Человек, который для этой спортивной школы делает очень многое и отдает ей всего себя.
— А с самим Анатолием Мышкиным удавалось пообщаться?
— Анатолия Дмитриевича видел неоднократно, но всегда издалека, одним глазком, восхищения было море, всегда не мог оторвать глаз при виде фигуры, столь значимой для нашего спорта.
— Как попал в систему МБА?
— После хорошего сезона на первенстве России и в Детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ) меня позвали на просмотр в несколько клубов. Но приехать в МБА для меня было счастьем. Еще когда мы играли в ДЮБЛ, приезжали с командой на первый тур в расположение МБА, жили в той же гостинице, где и игроки молодежки московского клуба, питались в той же столовой и играли в том же зале. Вот тогда у меня и возникла мысль: «Насколько же здесь комфортные условия для игроков, идеальные условия для роста, было бы счастьем оказаться здесь». И вот по воле случая через год я оказываюсь в МБА, мое желание сбывается.
С этой командой мы заходили в три «Финала четырех» молодежной Единой лиги, становились четвертыми, первыми и вторыми. Это были замечательные три года, три разных состава, но каждый из них подарил мне верных друзей и кучу незабываемых моментов. Я очень благодарен клубу за то, что поверили в меня, вели все эти годы и сейчас предоставляют шанс проявить себя на высшем уровне, среди игроков высочайшего класса, на которых я смотрел с папой по телевизору.
— Ты был на сборах с национальной командой. Как они прошли?
— Надевать майку сборной — большая честь для меня. А работать под руководством Зорана Лукича — это отдельное счастье. Было очень приятно провести несколько сборов с главным тренером национальной команды и сильнейшими игроками России. Очень круто, что такие молодые игроки, как я, могут принимать участие в сборах такого масштаба, расти и прогрессировать.
«С детства всегда нравился Алексей Швед»
— Чем отличается уровень молодежной лиги от Единой лиги?
— Ощутил, что сильно разнятся физическая форма и скорость принятия правильных решений.
— В каком зале в России сложнее всего играть и почему?
— В Перми лучшие болельщики, город живет игрой, и каждый раз, приезжая туда, знаешь, что против тебя будет еще и весь зал. Поэтому в «Молоте» особенные игры.
— Кто сейчас нравится из игроков в Единой лиге? Есть ли какая-то ролевая модель?
— Поражает уровень Евгения Воронова, это пример для подражания. Великий игрок с менталитетом победителя. Рабочая этика, отношения к членам своей команды, любовь к этой игре — всё на высочайшем уровне. Поэтому мне очень повезло находиться рядом с ним и перенимать его опыт. Он служит для меня примером.
Также с детства всегда нравился Алексей Швед, поэтому и по сей день в выборе любимого игрока себе не изменяю.
— Следишь ли за Суперлигой? Хотел бы там попробовать свои силы?
— За Суперлигой тоже активно слежу, много знакомых и друзей там играет. Также подчеркиваю что-то для себя. Отвечая на вторую часть вопроса — время покажет.
— Что скажешь об игре Егора Демина в НБА? Пересекался ли с ним в карьере?
— С Егором пересекались однажды на первенстве России, он нам тогда трешек семь накидал. Очень рад за него, активно болею лично за него и верю в дальнейший рост.
— А ты любишь читать? Что читал в последнее время?
— Да, книги люблю. Последнее время перечитывал иронические детективы Дарьи Донцовой, любовь к которой привила бабушка.
— Что у тебя в плейлисте?
— Топ-артист для меня — это ASAP rocky, сейчас на репите трек Mannequin challenge в исполнении Young Thug.
— А почему ты ни разу не играл на фестивале «Минибаскет»?
— Да вот как-то проскочило мимо меня. Нужно будет обязательно посетить! Тем более что мои коллеги по сборной на Лиге наций Богдан Рублев и Мадин Наток там выступали. Сейчас там наверняка условия для детей идеальные. Мне кажется правильной инициатива РФБ и Российского спортивного фонда с раннего детства прививать детям любовь к баскетболу, а особенно к 3×3. Этот формат универсальный.
— А где ты в детстве был в баскетбольных лагерях?
— В лагерях особо не был. Всегда тренировался с папой, он выискивал упражнения на те элементы, которые страдали, и постоянно оттачивал их.
— У тебя есть хобби?
— Если остается свободное время, то стараюсь посвящать его одежде. Очень люблю вещи, нравится находить какие-то редкие айтемы (предмет одежды или аксессуар, который становится ярким акцентом в образе. — Ред.). Поэтому мода — мое хобби.
Тимур Ганеев