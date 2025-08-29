Литовские баскетболисты побили рекорд по числу результативных передач на ЧЕ

В матче второго тура группового этапа турнира литовцы в Тампере разгромили команду Черногории со счетом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) и совершили 35 результативных передач. Лучшим по этому показателю стал Рокас Йокубайтис, у которого 12 ассистов. Он же набрал наибольшее количество очков — 21.