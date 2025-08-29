Литовские баскетболисты побили рекорд по числу результативных передач на ЧЕ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Сборная Литвы по баскетболу установила рекорд чемпионатов Европы по результативным передачам за один матч.
В матче второго тура группового этапа турнира литовцы в Тампере разгромили команду Черногории со счетом 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) и совершили 35 результативных передач. Лучшим по этому показателю стал Рокас Йокубайтис, у которого 12 ассистов. Он же набрал наибольшее количество очков — 21.
Передачи стали статистически фиксироваться на Евробаскете с 1995 года. Ранее рекорд принадлежал сборной Югославии, у которой было 33 результативных паса в игре с эстонцами в 2001 году.
В первом туре литовцы установили рекорд по подборам (57) в игре с командой Великобритании (94:70).
В следующем матче группы A литовцы 30 августа сыграют с немцами, а черногорцы в этот же день встретятся с финнами.