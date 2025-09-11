Ричмонд
«Великий успех». Главный тренер финнов — о выходе команды в полуфинал Евробаскета

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Евробаскета-2025 с командой Грузии (93:79), который прошёл сегодня, 10 сентября, в Риге (Латвия).

Источник: Чемпионат.com

"Это то, о чём в Финляндии так долго мечтали. Мы вправе гордиться тем, чего добились за эти годы. Недавно мы победили Сербию, но тогда баскетбол ещё не вызывал большого интереса у людей.

Благодаря тем, кто годами работал, я могу по-настоящему гордиться этим достижением. Эти 12 игроков и весь штаб — я горжусь ими.

Они заслужили возможность насладиться этим великим успехом", — приводит слова Туови Basketball Sphere.

В полуфинале турнира финны встретятся с победителем противостоянии Германия — Словения, который проходит в эти минуты.