Сборная Германии стала первым финалистом Евробаскета

Действующие чемпионы мира в полуфинале обыграли Финляндию.

Источник: Reuters

Сборная Германии обыграла команду Финляндии со счетом 98:86 в полуфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу.

У немцев лучшим стал разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Деннис Шредер, на счету которого 26 очков и 12 передач. У финнов 21 очко набрал Оливье Нкамхоуа.

Немцы, действующие чемпионы мира, последний раз играли в финале Евробаскета в 2005 году, когда уступили в решающем матче Греции.

Во втором полуфинале позднее в пятницу встретятся Греция и Турция.

Евробаскет проходит на Кипре, в Финляндии, Польше и Латвии с 27 августа по 14 сентября. Матчи плей-офф играются в Риге.