Тотальный провал Янниса Адетокунбо в полуфинале Евробаскета-2025. Как так вышло?

Тактический план Эргина Атамана предельно прозрачен: лишить лидера сборной Греции пространства для проходов под кольцо, вынудив его и партнёров полагаться на броски с дистанции. Турецкая команда воплотила эту стратегию в жизнь безупречно. При этом стоит отметить, что турки не ограничились нейтрализацией Янниса — нападение целенаправленно вскрывало слабые места греческой обороны, эффективно используя пик-н-роллы с участием Шенгюна. Таким образом, контроль над встречей был тотальным — как в защите, так и в атаке.