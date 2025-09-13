Всё, что нужно знать про финал Евробаскета-2025

Статистика тоже говорит о многом. Германия регулярно набирает свыше 85−90 очков за матч и занимает второе место по реализации дальних бросков (на первом — как раз их соперник по финалу). Турция же доминирует на щите и демонстрирует один из самых впечатляющих процентов попаданий из-под кольца. Эти числа подчёркивают разницу философий: немцы строят игру на многообразии атак и движении мяча, в то время как турки делают ставку на контроль трёхсекундной зоны и физическую мощь.