Пешич покинул пост тренера сборной Сербии после провала на Евробаскете

Светислав Пешич объявил об уходе с поста главного тренера сборной Сербии по баскетболу после неудачи на чемпионате Европы.
«Пришло время найти нового тренера, который сможет продолжить начатое», — цитирует 76-летнего Пешича газета Telegraf.
Сборная Сербии, в составе которой играли несколько человек из НБА во главе с трехкратным MVP Николой Йокичем, была одним из главных фаворитов Евробаскета, но проиграла Финляндии в ⅛ финала со счетом 86:92.
Пешич возглавлял сборную Сербии с 2021 года. Он выигрывал Евробаскет с Германией (1993) и Югославией (2001).