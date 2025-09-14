3 необычных сценария финала Евробаскета-2025. Все — в пользу Турции

Для Турции этот финал первый за 24 года, и команда дошла до него без поражений. Победа над Сербией (95:90) на групповом этапе стала демонстрацией универсализма Шенгюна, оформившего почти трипл-дабл: 28 очков, 13 подборов и восемь передач. В четвертьфинале турки разобрали Польшу за счёт доминирования под кольцом, а в полуфинале ключевой фигурой неожиданно стал Османи: его 28 очков и точные броски из-за дуги превратили встречу с Грецией в разгром. Турция — команда темпа. 18 очков с быстрых отрывов — мощный показатель для турнира. Однако за этим скрывается нестабильность в обращении с мячом: 12−13 потерь в среднем за игру открывают шанс для соперников, способных наказывать за каждую оплошность.