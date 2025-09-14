Финал «безупречных». Кто заберет главный трофей Евробаскета?

Наверное, таким и должен быть финал любого турнира, когда встречаются две лучшие по результатам команды. Германия и Турция действительно прошли Евробаскет-2025 без поражений, но это были разные пути к трофею. Подробнее — в материале «СЭ».
Шенгюн и Атаман
Турция играла красиво и залихватски. Мистер «Почти трипл-дабл», Алперен-бей, Шенгюн-паша — наиболее очевидные никнеймы, которые ложатся на плечи лучшего игрока этого турнира. Лука, извини, твоя трагедия — не трагедия твоей сборной.
Шенгюн дает линейку в 20 очков (9-й на турнире), 11 подборов (2-й), 7 передач (3-й). Да, с потерями сложновато (2,9), но как быть игроку, который в первую очередь нацелен на команду? Обратим внимание, что за 30 минут в среднем за матч Алперен ни разу не получал пять фолов. Как мы уже писали ранее, баскетбол опять стал игрой больших и большие не подводят.
В свои 23 года Шенгюн обладает именно баскетбольным хладнокровием, которое так помогло его команде в полуфинале и особенно — в четвертьфинале.
Интересно, что больше всего времени в этой сборной Турции проводит Шейн Ларкин (31 минуту), который является вторым самым возрастным игроком в команде. Шейн уже не тот хищник, но все тот же мозг розыгрыша. Его 10 очков и 4 передачи в каждом матче всегда уместны и очень полезны.
Помимо Шенгюна и Ко, у Турции есть еще один супергерой. Если когда-то про успех этой сборной будут писать мемуары (а их будут писать, за 90 лет турки только один раз были на пьедестале главного турнира континента), то там обязательно должна быть глава от Эргина Атамана. Он должен будет, в первую очередь, поделиться секретом своего спокойствия и самообладания. Как он заставил полуживого Османа стать таким важным звеном нападения. Как он сумел заставить Османи бросать издали с процентом 58, а в целом — 56?! Как он надоумил Адема Бона расталкивать под кольцами всех подряд, чтобы мяч отскакивал к свободным партнерам? Как Эргин смог построить игру вокруг Шенгюна так, чтобы даже без мяча он привлекал особое внимание?
Шансы на победу — 50 процентов.
Шредер и Ибрагимагич
У Германии ситуация в баскетболе очень и очень хорошая. Четвертый крупный турнир подряд немцы заходят в топ-4, а теперь к титулу действующих чемпионов мира могут добавить и королей континента.
Если Эргин Атаман шел к этому финалу сознательно и уверенно, как он и привык, то его коллега-соперник избрал другой путь. Точнее, путь выбрал его сам. Аллан Ибрагимагич заменил до начала турнира Алекса Мумбру и прошел, как говорится в таких случаях, разведку боем. Удивительный показатель: команда готовилась с одним тренером, а весь турнир всухую прошла с другим.
Сила команды Германии в команде, как это ни будет выглядеть в виде тавтологии. Четыре игрока набирают 10 и более очков, коллектив генерирует 40 подборов в среднем за игру, единалить никому не позволено. Отдельно стоит отметить Денниса Шредера, который сдерживает того другого Шредера, что не всегда управляем в клубном баскетболе.
Многое решится в противостоянии Османа и Вагнера на дуге. Германия — первая по средней результативности, Турция — третья, но первая по точности трехочковых, а Германия в этом показателе вторая.
Шансы на победу — 50 процентов.
Есть ощущение, что это будет очень аккуратная игра. На кону слишком важный трофей для обеих сборных. У нас будет новый чемпион Европы. И будет это очень достойная сборная.
Кому неудача, а кому лучший результат в истории
Парадокс матча за третье место состоит в том, что в нем встретятся команды, не собиравшиеся там играть. Для Финляндии это топ-результат, топ-достижение, о котором должны петь фьорды долгими зимними вечерами. Для Греции матч за бронзу может рассматриваться как невыполнение плана. Или все же тоже достижение?
Яннис в сборной и Яннис в клубе — это две большие разницы, как сказали бы древнегреческие софисты. И предыдущий матч — полуфинал ЧЕ — это показал. Сможет ли греческий титан развернуться в Земле болот (именно так переводится самоназвание страны Суоми) — большой вопрос.
Конечно, все будут ждать противостояния Маркканен — Адетонкунбо, но это ли сейчас главное? В этой паре победа будет делом чести: Лаури захочет со щитом вернуться в Хельсинки, где он уже герой, Яннис захочет доказать себе, что он не колосс на глиняных ногах.
26,8 против 23,6 очка в среднем за матч — невелика разница. Лаури лучше растягивает оборону, а Яннис, наоборот, ее собирает вокруг себя. Финляндия идет третьей на турнире по передачам (22 за игру), поэтому командная игра может сыграть свою роль. Но Греция, конечно, фаворит.