Форвард Турции Осман высказался о настрое команды на финал Евробаскета-2025

"Нас ожидает настоящая битва. В финале встретятся две непобедимые команды. Я верю, что это будет очень весёлая игра. Мы готовы, так как много работали ради этого момента. И все взволнованы. Нам предстоит сыграть с очень хорошей командой. Мы очень уважаем их, но выйдем на площадку, чтобы сделать всё возможное, отдать всё, на что мы способны, и выиграть этот Евробаскет.