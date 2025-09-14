Ричмонд
Форвард Турции Осман высказался о настрое команды на финал Евробаскета-2025

30-летний турецкий форвард Джеди Осман высказался в преддверии финала Евробаскета-2025 с Германией, который начнётся сегодня в 21:00 мск.

Источник: Чемпионат.com

"Нас ожидает настоящая битва. В финале встретятся две непобедимые команды. Я верю, что это будет очень весёлая игра. Мы готовы, так как много работали ради этого момента. И все взволнованы. Нам предстоит сыграть с очень хорошей командой. Мы очень уважаем их, но выйдем на площадку, чтобы сделать всё возможное, отдать всё, на что мы способны, и выиграть этот Евробаскет.

У них отличный состав с такими замечательными игроками, как Франц [Вагнер], [Деннис] Шрёдер, [Даниэль] Тайс, [Андреас] Обст. Но и мы также отличная команда, и на этом турнире показали, что можем играть против таких звёздных команд, как Сербия, Греция, Латвия. Мы выйдем на паркет и покажем свою лучшую игру", — приводит слова Османа ФИБА.