Сборная Греции победила команду Финляндии в матче за третье место Евробаскета-2025

Встреча закончилась победой сборной Греции со счётом 92:89.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 17 подборов и шести результативных передач. 20 очков и два подбора на свой счёт записал Тайлер Дорси.
В составе сборной Финляндии дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов оформил Лаури Маркканен. 18 очков и пять подборов записал на свой счёт Элиас Валтонен.
Напомним, в финале Евробаскета-2025 сыграют сборные Турции и Германии. Начало матча — в 21:00 мск.