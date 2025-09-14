Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!

Германия никак не могла остановить Шенгюна и Османа — к половине заключительной десятиминутки этот дуэт на двоих набрал уже больше 50 очков. Благодаря их великолепной игре Турция довела преимущество до пяти очков — 76:71. Защита вышла на первый план. У немцев долгое время не получалось набрать очков, но менее чем за минуту Обст и Бонга попали в цель с дальней дистанции, выведя свою сборную вперёд — 77:76. Подопечные Атамана ответили «трёшкой» Сипахи и точными штрафными Ларкина. Никто не ждал от Тайса попытки бросить из-за дуги, поэтому его никто не держал. Даниэль не испугался и отправил мяч в цель, при этом это был его первая точная попытка в игре!