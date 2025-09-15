Что мы узнали из Евробаскета-2025. Самое главное и интересное

В индивидуальном плане Евробаскет вновь напомнил: между яркой статистикой и реальным вкладом в командный успех — огромная разница. Лука Дончич стал лучшим снайпером турнира, набирая в среднем 34,7 очка и возглавив рейтинг эффективности, но путь Словении завершился уже в четвертьфинале. Универсальность Янниса Адетокумбо помогла Греции взять бронзу, но даже его выдающиеся навыки не стали решающим фактором. В то время как Шрёдер, не блиставший результативностью, был стержнем немецкой игры и обеспечивал необходимый баланс, а Бонга, набравший 20 очков в финале, стал воплощением ценности тех, чья работа зачастую остаётся в тени, однако именно они двигают команду к победе.