Деннис Шрёдер сравнил себя с Яннисом Адетокунбо на уровне международных турниров

32-летний разыгрывающий защитник национальной команды Германии Деннис Шрёдер высказался в адрес 30-летнего чемпиона НБА, а также лидера сборной Греции Янниса Адетокунбо.

Источник: Чемпионат.com

"Вы знаете, я представляю Германию, а он — Грецию. Яннис в этом году тоже получил свою первую медаль, будучи членом команды Греции. Я к нему испытываю только уважение. У него есть четверо прекрасных детей, жена и братья, которые всегда с ним.

Мы делаем одно и то же [на международном уровне], но то, что делает Яннис в НБА, немного на другом уровне. Он один из лучших игроков в мире. И да, просто здорово, что он подошёл ко мне [после окончания финального матча с Турцией], проявил настоящее спортивное благородство. Мне это нравится", — приводит слова Шрёдера портал Fadeaway World.