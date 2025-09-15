Деннис Шрёдер сравнил себя с Яннисом Адетокунбо на уровне международных турниров

Мы делаем одно и то же [на международном уровне], но то, что делает Яннис в НБА, немного на другом уровне. Он один из лучших игроков в мире. И да, просто здорово, что он подошёл ко мне [после окончания финального матча с Турцией], проявил настоящее спортивное благородство. Мне это нравится", — приводит слова Шрёдера портал Fadeaway World.