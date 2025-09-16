Тренера госпитализировали после победы сборной Германии на Евробаскете

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный тренер сборной Германии по баскетболу испанец Алекс Мумбру был госпитализирован с острым панкреатитом после победы его команды на чемпионате Европы и пропустил чествование чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.
В воскресенье сборная Германии обыграла команду Турции в финале Евробаскета со счетом 88:83 и во второй раз в своей истории стала чемпионом континента. По возвращении немецких баскетболистов из Риги во Франкфурте прошли торжественные мероприятия в честь победителей, однако Мумбру не принимал в них участие.
Тренер вылетел напрямую в Барселону для медобследования, по результатам которого врачи приняли решение о его немедленной госпитализации. Мумбру предстоит лечение по поводу острого панкреатита, а затем операция по удалению желчного пузыря.
Обострение болезни случилось с Мумбру вскоре после прибытия в финский Тампере, где сборная Германии проводила групповой этап Евробаскета. Испанцу пришлось провести несколько дней в больнице, он присоединился к команде в плей-офф, однако из-за слабости главного тренера руководить командой на играх продолжил его помощник Алан Ибрахимагич. Сообщается, что за время Евробаскета Мумбру потерял семь килограммов.
Мумбру 46 лет. В качестве баскетболиста он становился чемпионом мира и Европы со сборной Испании, завоевал серебряные медали Олимпийских игр 2008 года. Мумбру возглавляет сборную Германии с 2024 года.