Тренера госпитализировали после победы сборной Германии на Евробаскете

В воскресенье сборная Германии обыграла команду Турции в финале Евробаскета со счетом 88:83 и во второй раз в своей истории стала чемпионом континента. По возвращении немецких баскетболистов из Риги во Франкфурте прошли торжественные мероприятия в честь победителей, однако Мумбру не принимал в них участие.