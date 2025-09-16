Ричмонд
Игрок сборной Польши рассказал, как едва не умер после удара мячом по носу

Игрок мужской сборной Польши по баскетболу Матеуш Понитка рассказал о травме носа, едва не стоившей ему жизни.

Источник: Чемпионат.com

"Мне попали мячом в нос на тренировке, я был весь в крови. Мне заклеили нос, но в нём образовались две гигантские гематомы, из-за которых мне было тяжело дышать.

Мы сели на самолёт до Испании, и это оказался худший перелёт в моей жизни. Я не мог сидеть, терял сознание. Когда мы приземлились, я был едва живой, а утром моя кровать была в крови. Я не спал семь дней, лучше не становилось, и я чувствовал себя ужасно.

Я посетил врача, и он меня осмотрел. На следующий день мне сделали операцию, потому что я был близок к развитию инфекции. Она была рядом с глазами и мозгом, я был в шаге от сепсиса, и меня могли не спасти. Это был вопрос одного-двух дней", — сказал Понитка в подкасте Zurnalista.pl.