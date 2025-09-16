Игрок сборной Польши рассказал, как едва не умер после удара мячом по носу

Я посетил врача, и он меня осмотрел. На следующий день мне сделали операцию, потому что я был близок к развитию инфекции. Она была рядом с глазами и мозгом, я был в шаге от сепсиса, и меня могли не спасти. Это был вопрос одного-двух дней", — сказал Понитка в подкасте Zurnalista.pl.