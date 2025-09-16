Ричмонд
«Ничто не сравнится с этим». Яннис Адетокунбо высказался о выступлении на Евробаскете

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член сборной Греции Яннис Адетокунбо высказался о выступлении на чемпионате Европы.

Источник: Чемпионат.com

«Ничто не сравнится с чувством, когда представляешь свою страну», — написал Адетокунбо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, на минувшем Евробаскете-2025 сборная Греции дошла до полуфинала, где проиграла Турции (68:94). В матче за третье место греческая команда одолела Финляндию (92:89). Победителем соревнований стала сборная Германии.

Ранее жена Янниса Адетокунбо подверглась онлайн-угрозам от турецких болельщиков.