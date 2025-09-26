Mundo Deportivo: FIBA отстранит израильские сборные в случае рекомендации МОК

По информации The Times, руководители некоторых европейских клубов связывались с представителями УЕФА для того, чтобы выяснить, как можно избежать встречи с израильскими командами в рамках еврокубков. Как отметил источник, представителей УЕФА спрашивали о механизмах, позволяющих избежать попадания на израильские клубы при жеребьевке из-за конфликта в Газе. В УЕФА отметили, что официальных обращений не поступало, никаких мер для подобной процедуры нет.