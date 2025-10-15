Сборную Великобритании по баскетболу отстранили от международных турниров

В апреле BBF выдала консорциуму GBB League Ltd во главе с американским бизнесменом Маршаллом Гликманом 15-летнюю лицензию на проведение нового турнира — Британской баскетбольной лиги. В федерации заявляли, что GBB League Ltd вложит в новый проект более $20 млн за два года, отмечает Би-би-си.