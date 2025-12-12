Ричмонд
FIBA не будет до февраля рассматривать допуск российских молодежных команд

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международная федерация баскетбола (FIBA) не будет рассматривать изменение статуса сборных России до середины февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIBA.

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. 5 декабря FIBA продлила отстранение всех сборных России.

«Обращаем ваше внимание на то, что на своем недавнем заседании 5 декабря центральный совет FIBA принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA, которое запланировано на середину февраля 2026 года. Поэтому в случае появления каких-либо обновлений мы сообщим о них в это время», — сообщили в FIBA.

