FIBA не будет до февраля рассматривать допуск российских молодежных команд

В четверг исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. 5 декабря FIBA продлила отстранение всех сборных России.
«Обращаем ваше внимание на то, что на своем недавнем заседании 5 декабря центральный совет FIBA принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA, которое запланировано на середину февраля 2026 года. Поэтому в случае появления каких-либо обновлений мы сообщим о них в это время», — сообщили в FIBA.