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11:45 (мск), источник: ТАСС

Кириленко считает важным сбалансировать подготовку баскетбольной сборной к Играм дружбы

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольной сборной России важно сбалансировать летнюю подготовку из-за предстоящих Игр дружбы. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Сейчас мы как раз готовим планы для сборной на лето. В свете того что будут Игры дружбы, очень важно подготовку сделать сбалансированной. Так как Игры дружбы будут только в сентябре, нельзя все лето команду готовить. Важно рассчитать правильные сроки», — сказал Кириленко.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

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