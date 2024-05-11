Кириленко считает важным сбалансировать подготовку баскетбольной сборной к Играм дружбы
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
МОСКВА, 11 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольной сборной России важно сбалансировать летнюю подготовку из-за предстоящих Игр дружбы. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
«Сейчас мы как раз готовим планы для сборной на лето. В свете того что будут Игры дружбы, очень важно подготовку сделать сбалансированной. Так как Игры дружбы будут только в сентябре, нельзя все лето команду готовить. Важно рассчитать правильные сроки», — сказал Кириленко.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.