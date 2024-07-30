Франция обыграла Японию в овертайме и гарантировала себе выход в плей-офф. Вембаньяма оформил дабл-дабл | Источник:

Сборная Франции гарантировала себе выход в плей-офф олимпийского турнира из группы В, где, помимо нее и Японии, выступают Бразилия и Германия.