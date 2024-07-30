Франция обыграла Японию в овертайме и гарантировала себе выход в плей-офф. Вембаньяма оформил дабл-дабл
Сборная Франции одержала победу над командой Японии в матче второго тура группового этапа олимпийского баскетбольного турнира у мужчин.
Сборная Франции одержала победу над командой Японии в матче второго тура группового этапа олимпийского баскетбольного турнира у мужчин.
Встреча, состоявшаяся 30 июля, завершилась победой французов в овертайме — 94:90.
Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Франции Виктор Вембаньяма, набравший 18 очков и сделавший 11 подборов.
Сборная Франции гарантировала себе выход в плей-офф олимпийского турнира из группы В, где, помимо нее и Японии, выступают Бразилия и Германия.