Легендарный комментатор «Финикса» Эл Маккой ушел из жизни в 91 год

Член Круга почета «Финикса», обладатель награды Curt Gowdy Media Award от Зала славы баскетбола имени Нейсмита проработал в качестве комментатора «Санз» более 50 лет, с 1972 года до плей-офф-2023. Маккой установил рекорд длительности карьеры клубного комментатора в истории НБА.