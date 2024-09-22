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Легендарный комментатор «Финикса» Эл Маккой ушел из жизни в 91 год

Член Круга почета «Финикса», обладатель награды Curt Gowdy Media Award от Зала славы баскетбола имени Нейсмита проработал в качестве комментатора «Санз» более 50 лет, с 1972 года до плей-офф-2023. Маккой установил рекорд длительности карьеры клубного комментатора в истории НБА.

«Он был биением сердца нашей организации, бесценным другом, учителем и легендой, чей голос оживил многочисленные незабываемые моменты для поколений болельщиков “Санз”, — написал Мэт Ишбия в официальном заявлении клуба.