Греческая лига заключила новый телевизионный контракт на 3 года и 20 миллионов евро

По 6,5 миллиона будут распределены между 12 клубами за каждый из первых двух сезонов в контракте, еще 7 миллионов рассчитаны на третий год соглашения.

Известно, что чемпион сезона-24/25 получит 1 275 000 евро, а финалист — 1 175 000 евро. ERT также предложит некоторые рейтинговые бонусы, особенно клубам, не базирующимся в Афинах, которые включены в указанную выше сумму.