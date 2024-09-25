Леброн ответил недоброжелателям, которые считают, что он добивается успеха за счет физики, а не умений

«Просто исполнять, не говоря уже о том, чтобы реализовывать все эти разнообразные броски — это что-то нереальное!» — подписал Картер свой пост.

Леброн поделился постом в сторис и приправил его саркастической шуткой.

«Еще одна игра, когда я просто быстро бегаю и обгоняю соперников на пути к кольцу! Никакого мастерства и умений», — написал Джеймс.



Соцсети Леброна Джеймса.