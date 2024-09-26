Дрю Холидэй: «Теперь люди видят нас на вершине горы»

Люди до сих пор благодарят, когда видят тебя на улице. Они чувствуют себя частью нашей победы. И они были ею, самая громкая публика на моей памяти«, — заявил защитник “Бостона”.

“Когда ты на вершине, можешь либо справляться с сопротивлением, либо упасть вниз. Буду рад пройти этот путь с нашими ребятами.

Сезоном раньше, когда мы проиграли, казалось, что мы в самом низу. Теперь ситуация противоположная, но ощущается схожим образом. Мы на развилке”, — прокомментировал ситуацию защитник Джейлен Браун.

