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Дрю Холидэй: «Теперь люди видят нас на вершине горы»

"Теперь люди видят нас на вершине горы. Думаю, в прошлом году ситуация была похожей. В конце концов, нам нужно просто сплотиться и сражаться вместе.

Источник: Sports

Люди до сих пор благодарят, когда видят тебя на улице. Они чувствуют себя частью нашей победы. И они были ею, самая громкая публика на моей памяти«, — заявил защитник “Бостона”.
“Когда ты на вершине, можешь либо справляться с сопротивлением, либо упасть вниз. Буду рад пройти этот путь с нашими ребятами.
Сезоном раньше, когда мы проиграли, казалось, что мы в самом низу. Теперь ситуация противоположная, но ощущается схожим образом. Мы на развилке”, — прокомментировал ситуацию защитник Джейлен Браун.