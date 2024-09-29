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«Миннесоте» пришлось бы расстаться с Назом Ридом и Никилом Александер-Уокером, чтобы сохранить Карла-Энтони Таунса

По словам журналиста The Athletic Джона Кравчински, «Миннесоте» пришлось бы расстаться с двумя важными игроками, чтобы сохранить Таунса.

«В ноябре Таунсу исполнится 29 лет, он пропустил как минимум 22 матча в четырех из последних пяти сезонов. В этом сезоне он должен заработать 49 миллионов долларов, а на сезон-2027/28 у него опция игрока на 61 миллион долларов. По словам источников в команде, эта зарплата сделала спрос на него довольно слабым. Если бы Таунс снова получил травму или “Тимбервулс” опустились бы турнирной таблице, его, возможно, было бы сложно обменять его Оставить его в составе, вероятно, означало бы попрощаться с Назом Ридом, который в прошлом сезоне стал лучшим запасным игроком НБА и пользуется огромной популярностью в Миннесоте, а также, вероятно, с Александер-Уокером, сообщили источники в команде», — пишет Кравчински.