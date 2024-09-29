Брайан Уиндхорст: «Офис Леона Роуза отлично хранит секреты. Митчелл Робинсон пропустит минимум 3 месяца»

«Все проблемы “Никс” начинались с позиции стартового центрового, а именно, с отсутствия такового. “Нью-Йорк” смог окружить непроницаемой стеной информацию о состоянии ног Митчелла Робинсона. Офис Леона Роуза отлично хранит секреты, и это помогло “Никс” не вести переговоры со слишком слабой позиции.