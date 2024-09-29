Брайан Уиндхорст: «Никс» придется извернуться впечатляющим образом, чтобы остаться под вторым потолком зарплат, за который им нельзя выходить"

«Никс» придется извернуться впечатляющим образом, чтобы не отдать других игроков основной ротации и при этом остаться под вторым потолком зарплат, за который им нельзя выходить. Им потребуются несколько пиков, чтобы сделка стала приемлемой для других сторон", — заключил инсайдер ESPN.