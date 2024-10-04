Брайан Уиндхорст: «Многие управленцы считают, что “Миннесота” выиграла в обмене Таунса»

Они получили Джулиуса Рэндла, получили Дивинченцо, который поможет со скамейки запасных, сняли давление с Роба Диллингема, их лотерейного пика, который теперь получит время на раскачку, а также облегчили платежную ведомость в долгосрочной перспективе за счет Карла-Энтони Таунса, у которого действительно большой контракт", — сказал журналист ESPN.