Чонси Биллапс: «У меня был тяжелый путь к Залу славы»

«Это мой путь. У всех он разный. Все время говорю о том, что дорога от драфта до сегодняшнего выступления была для меня тяжелой. У меня было не так много попутчиков на моем пути к Залу славы. Третий пик драфта, 5 команд за первые 5 лет. Я был не настолько плох, такими были обстоятельства. Но и недостаточно хорош. Этот процесс помог узнать многое о себе, что помогло мне стать тем, кем я являюсь», — заключил защитник.