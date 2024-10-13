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Чонси Биллапс: «У меня был тяжелый путь к Залу славы»

На пресс-конференции, посвященной будущей церемонии, которая пройдет 13 октября, баскетболист порассуждал о своей карьере.

«Это мой путь. У всех он разный. Все время говорю о том, что дорога от драфта до сегодняшнего выступления была для меня тяжелой. У меня было не так много попутчиков на моем пути к Залу славы. Третий пик драфта, 5 команд за первые 5 лет. Я был не настолько плох, такими были обстоятельства. Но и недостаточно хорош. Этот процесс помог узнать многое о себе, что помогло мне стать тем, кем я являюсь», — заключил защитник.