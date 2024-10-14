Донте Дивинченцо вступил в перепалку с ассистентом «Никс» Риком Брансоном

Рик — ассистент в штабе «Нью-Йорка» и отец лидера команды Джейлена Брансона.
В какой-то момент Донте произнес «Я говорил с Тибодо».
По ходу встречи Дивинченцо во время пробития штрафных обращался к скамейке своей бывшей команды. Он дважды произнес «Вот что происходит, когда тебе дают порулить».
Во время общения с журналистами после завершения встречи Дивинченцо пояснил, что шутил с Тибодо на понятные лишь им темы, а инцидент с Брансоном комментировать отказался, отметив, что обсудит ситуацию непосредственно с ним.
«Нью-Йорк» победил 115:110, Донте набрал 15 очков, 3 подбора и 7 передач.