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Тренер Крис Брикли: «Бронни намного лучше, чем о нем думают. У него будет долгая карьера в НБА»

Брикли — один из самых востребованных персональных тренеров НБА. Он работал со многими звездами лиги, включая Леброна Джеймса и его сына Бронни, который был выбран «Лейкерс» под 55-м номером на драфте-2024.

Источник: Sports

"Он хочет становиться лучше. Как я считаю, Бронни намного лучше, чем о нем думают люди. От владения мячом до броска, уровня атлетизма и IQ — все это намного выше, чем принято думать.

Ожидаю, у него будет долгая карьера в НБА", — заявил Брикли.