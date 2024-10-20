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Макс Струс пропустит минимум 6 недель из-за травмы голеностопа

28-летний форвард получил серьезное растяжение связок голеностопа во время индивидуальной тренировки в четверг. Струс ранее пропустил два предсезонных матча из-за ушиба правого бедра.

Баскетболист пройдет повторное обследование через 6 недель.

В прошлом сезоне Струс набирал 12,2 очка, 4,8 подбора и 4 передачи в среднем за игру.

«Кливленд» откроет сезон 23 октября (по местному времени) матчем против «Торонто».