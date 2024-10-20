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Обозреватели NBA.com считают «Бостон» и «Нью-Йорк» фаворитами регулярного сезона на Востоке

По их мнению, первые места займут «Бостон» и «Нью-Йорк». Третью строчку в основном отдают «Кливленду», который получил 3 голоса из 4. Другим кандидатом на эту позицию является «Индиана». «Филадельфия» также получила 3 из 4 голосов за оставшееся место верхнего посева.

По их мнению, первые места займут «Бостон» и «Нью-Йорк». Третью строчку в основном отдают «Кливленду», который получил 3 голоса из 4. Другим кандидатом на эту позицию является «Индиана». «Филадельфия» также получила 3 из 4 голосов за оставшееся место верхнего посева. Один из авторов поставил ее шестой.

Четыре команды — «Милуоки», «Орландо», «Майами», «Атланта» — оказались на разных местах в Топ-10. Авторы сошлись во мнении по поводу шансов этих клубов как минимум на плей-ин.

На оставшееся место претендуют «Торонто», «Чикаго» и «Детройт».