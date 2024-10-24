Стиву Керру пришлось использовать тайм-аут, чтобы успокоить Дрэймонда Грина

Форвард «Голден Стэйт» был недоволен решением по эпизоду в защите и получил техническое замечание во второй четверти после обращений к судье. Грин не прекратил общение с арбитром и продолжал преследовать его. Главный тренер команды Стив Керр был вынужден взять тайм-аут, чтобы дать баскетболисту успокоиться.