Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паоло Банкеро набрал 33 очка и 11 подборов и не совершил потерь в победном матче против «Майами»

Форвард «Орландо» стал первым игроком с показателями более чем в 30 очков и 10 подборов, отсутствием потерь и «+40» в графе «плюс/минус» (показатель высчитывается с 1996 года).

Источник: Sports

В активе Банкеро в игре с «Майами» 33 очка, 11 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот. Форвард реализовал 12 из 24 бросков с игры и 4 из 8 трехочковых.

«Орландо» одержал победу со счетом 116:97.