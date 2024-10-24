Еремин: сборной России по баскетболу полезно будет сыграть с командами Туниса и Ливана

«Я считаю, что матчи будут очень полезными, важными. У нас много молодых ребят, которые не получают международного опыта. Им нужно играть против команд, чей баскетбол отличается от нашего. Главное, чтобы не повторилась ситуация как со сборной Колумбии», — сказал Еремин.