Еремин: сборной России по баскетболу полезно будет сыграть с командами Туниса и Ливана

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Матчи против команд Туниса и Ливана будут полезными для баскетболистов сборной России. Такое мнение ТАСС высказал глава тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ), бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Еремин.
Ранее ТАСС стало известно, что сборная России в ноябре примет участие в товарищеском турнире вместе с командами Ливана и Туниса.
«Я считаю, что матчи будут очень полезными, важными. У нас много молодых ребят, которые не получают международного опыта. Им нужно играть против команд, чей баскетбол отличается от нашего. Главное, чтобы не повторилась ситуация как со сборной Колумбии», — сказал Еремин.
В августе в Перми проходил турнир с участием сборных России, Колумбии и Венесуэлы. По ходу турнира Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла команду на Кубок дружбы в России. Глава РФБ Андрей Кириленко сообщил ТАСС, что организация вела переговоры об участии сборной Колумбии в Кубке дружбы в Перми с легитимным руководством Федерации баскетбола Колумбии и обладает всеми подтверждающими официальными документами.